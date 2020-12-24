Мужчину арестовали в Москве за дебош в ресторане

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

Черемушкинский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Ахяда Шумаева за нападение на полицейского в ресторане на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба суда.

— Суд избрал Шумаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 февраля, — цитирует пресс-служба ТАСС.

Известно, что несколько дней назад Шумаев устроил конфликт в ресторане, который находится на улице Миклухо-Маклая. Приехавшим по вызову сотрудникам полиции Шумаев оказал сопротивление при задержании.

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