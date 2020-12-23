Няню в Москве подозревают в хищении 800 тысяч рублей из квартиры нанимательницы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Льва Толстого Карта всех событий

Полиция задержала в Хамовниках 43-летнюю подозреваемую в хищении денег и имущества. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба МВД по Москве.

Задержанная работала няней у 34-летней женщины, которая проживает на улице Льва Толстого.

— Выбрав момент, когда хозяйка отсутствовала дома, она совершила кражу. У злоумышленницы при задержании изъяты похищенные часы и телефонный аккумулятор, а похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, — цитирует сообщение МВД агентство городских новостей «Москва».

О пропаже денег, смарт-часов и других вещей в полицию заявила хозяйка.

Против подозреваемой, которая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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