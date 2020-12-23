Мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и ребенка

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Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий

Решением суда к пожизненному заключению приговорен Дмитрий Батыгин, обвиняемый в убийстве женщины и ее малолетнего сына. Об этом в среду, 23 декабря, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

Судом установлено, что в ночь на 6 ноября 2018 года в квартире по улице Софьи Ковалевской обвиняемый нанес своей знакомой и ее 12-летнему сыну множественные колото-резаные ранения. После чего мужчина украл имущество на сумму более 110 тысяч рублей. От полученных ранений женщина, а также ее ребенок скончались на месте. Их тела обнаружили на следующий день.

В Мосгорсуде отметили, что обвиняемый действовал по заранее разработанному плану. Так, ночью Батыгин схватил два хозяйственных ножа и напал на женщину, когда ребенок спал. Он нанес ей не менее 31 удара в область головы, шеи, груди, спины и верхних конечностей. В это время на кухню забежал 12-летний мальчик. Он попытался защитить мать. Батыгин ударил ребенка рукой по лицу. Когда мальчик упал, обвиняемый нанес ему не менее 36 ударов в различные части тела.

— Мужественный поступок маленького мальчика, стремившегося спасти родного человека от преступных действий фигуранта ценой собственной жизни, поражает своим бесстрашием и героизмом. Решением председателя СК РФ Александра Бастрыкина мальчик награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно, — сообщила Юлия Иванова.

Суд признал Батыгина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) России («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего») и частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). сообщает агентство городских новостей «Москва».

Приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Отбывать наказание Батыгин будет в колонии общего режима.

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