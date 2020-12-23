СК завел дело об осквернении захоронения солдат Красной армии в Литве

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Уголовное дело возбуждено по факту осквернения воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Об этом сообщает Следственный комитет России в среду, 23 декабря.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, открыто преследование по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Речь идет о ноябрьском инциденте, когда неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики. Также злоумышленники нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики.

— Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР, — приводятся слова Петренко в сообщении СК.

Известно, что данный военно-мемориальный объект расположен на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, которые погибли во время наступательной операции по освобождению Литвы от немецко-фашистских захватчиков.

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