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СК начал проверку после осквернения памятника советским воинам в Литве
Фото: АГН «Москва»

СК начал проверку после осквернения памятника советским воинам в Литве

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи начали проверку в связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам и могильные плиты бойцов Красной армии. Кроме того, на монументы была нанесена оскорбительная символика.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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осквернение памятникаГСУ СК РФЛитва
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