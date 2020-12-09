СК начал проверку после осквернения памятника советским воинам в Литве
Следователи начали проверку в связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
Отмечается, что злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам и могильные плиты бойцов Красной армии. Кроме того, на монументы была нанесена оскорбительная символика.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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