СК возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело из-за работы петербургских баров в ночное время. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что два бара, расположенных на улице Рубинштейна, нарушили требование Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также постановление правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге. С 5 по 9 декабря заведения продолжали работать в ночное время.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи устанавливают круг лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

С 4 декабря в городе начал действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также решено временно остановить.

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