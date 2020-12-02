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Работу общепита в Петербурге приостановят с 30 декабря
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Работу общепита в Петербурге приостановят с 30 декабря

Виктория Родимкина

Здоровье

Работа общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города в среду, 2 декабря.

— На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эти ограничения не коснутся доставки, обслуживания на вынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Также с 4 декабря в городе будет действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также временно приостановят.

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ОбщепитСанкт-Петербургвременное ограничение
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