Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений из-за COVID-19 в городе

Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга готовы смягчить введенные в городе ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то меры могут быть усилены. Беглов также поручил до конца недели разработать меры поддержки малого бизнеса в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

С 4 декабря в городе начал действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также решено временно остановить.

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