СК может завести уголовные дела после проверок в петербургских барах

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, могут быть возбуждены после рейда по заведениям общепита в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 9 декабря, рассказал старший помощник руководителя городского управления Следственного комитета Российской Федерации.

Проверки прошли на трех предприятиях общественного питания Санкт-Петербурга в ночь с 8 на 9 декабря. В заведениях были выявлены нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

С 4 декабря в городе начал действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также решено временно остановить.

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