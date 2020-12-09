Появились подробности дела полицейских, задержанных в Москве за вымогательство

Фото: sledcom.ru / Официальный сайт Следственного комитета России

В Москве полицейские, которые были задержаны за вымогательство, потребовали у мужчины 300 тысяч рублей под угрозой уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 9 декабря.

По данным ведомства, задержанным предъявили обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Уточняется, что в сентябре 2020 года сотрудники УВД по ЮВАО столичного главка столицы подошли к сидящему в машине мужчине и предъявили ему удостоверения. После этого они надели на мужчину наручники и провели обыск в машине. В дальнейшем они выдвинули требование передать им 300 тысяч рублей, а в случае отказа угрожали привлечь к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Далее мужчины проследовали к банкомату, где пострадавший передал им деньги.

В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.

Ранее по теме: Двоих полицейских задержали в Москве за вымогательство денег у граждан