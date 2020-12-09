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Двоих полицейских задержали в Москве за вымогательство денег у граждан
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Двоих полицейских задержали в Москве за вымогательство денег у граждан

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудниками собственной безопасности столичного Главка пресечена деятельность нескольких граждан, подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 9 декабря.

Уточняется, что двое подозреваемых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО столичного главка столицы. Полиция установила, что они вымогали денежные средства у граждан под угрозой привлечения их к уголовной ответственности.

Следователи приняли процессуальное решение. Подозреваемых уволят со службы, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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