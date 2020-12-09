Полиция проверит данные об издевательствах учителя над школьниками в Красноярске

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Полиция проверяет информацию об инциденте в одной из красноярских школ, где учитель физкультуры якобы издевается над учениками. Об этом региональный главк МВД сообщил в среду, 9 декабря.

По данным СМИ, мужчина заставлял третьеклассников мыть полы, запирал их в раздевалке, а также якобы отшлепал трех детей кроссовкой за плохое поведение.

В свою очередь правоохранители пообещали проверить эту информацию.

Инспекторы в настоящее время выясняют все подробности случившегося. В частности, в этих целях стражи порядка планируют опросить учителей, родителей школьников, а также их самих, пишет РИА Новости.

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