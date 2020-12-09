Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция проверит данные об издевательствах учителя над школьниками в Красноярске
Фото: depositphotos.com

Полиция проверит данные об издевательствах учителя над школьниками в Красноярске

Ростислав Зубков

Происшествия

Полиция проверяет информацию об инциденте в одной из красноярских школ, где учитель физкультуры якобы издевается над учениками. Об этом региональный главк МВД сообщил в среду, 9 декабря.

По данным СМИ, мужчина заставлял третьеклассников мыть полы, запирал их в раздевалке, а также якобы отшлепал трех детей кроссовкой за плохое поведение.

В свою очередь правоохранители пообещали проверить эту информацию.

Инспекторы в настоящее время выясняют все подробности случившегося. В частности, в этих целях стражи порядка планируют опросить учителей, родителей школьников, а также их самих, пишет РИА Новости.

Читайте также: «Издевательство и буллинг»: ОНК ответила на слухи о «потерявшемся» Ефремове

издевательствоКрасноярскпроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте