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«Издевательство и буллинг»: ОНК ответила на слухи о «потерявшемся» Ефремове
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

«Издевательство и буллинг»: ОНК ответила на слухи о «потерявшемся» Ефремове

Татьяна Плотникова

Общество

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников прокомментировал сообщения ряда средств массовой информации о том, что адвокаты актера Михаила Ефремова «потеряли» своего доверителя.

Так Мельников отреагировал на сообщения о том, что Ефремов якобы «пропал по пути в колонию» из СИЗО в Белгородской области, где его содержали в период карантина.

По мнению правозащитника, подобные сообщения — « издевательство и буллинг Ефремова и его семьи». Мельников предложил представить, что речь в таком материале шла бы не об актере, поскольку «общество в основном не очень хорошо сейчас к нему относится», а к любому другому человеку.

Представитель ОНК задался вопросом, допустимы ли такие заголовки, сообщается в Telegram-канале Мельникова.

Ранее стало известно, что Михаила Ефремова, осужденного за совершение ДТП в центре Москвы, переведут из СИЗО в колонию Белгородской области в ближайшие дни.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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СИЗОБелгородская областьМихаил Ефремов
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