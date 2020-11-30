Адвокат Ефремова рассказал, когда актера переведут в белгородскую колонию

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актера Михаила Ефремова, осужденного за совершение ДТП в центре Москвы, переведут из СИЗО в колонию Белгородской области в ближайшие дни. Об этом заявил адвокат Ефремова Андрей Алешкин.

— Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести, — цитирует Алешкина ТАСС.

Ранее стало известно, что Ефремова отправили из московского следственного изолятора в белгородское СИЗО-3. Там актер должен был провести некоторое время в карантине перед тем, как его окончательно отправят отбывать наказание в колонию.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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