Опубликованы первые фото Ефремова в белгородском СИЗО

Михаила Ефремова осудили на восемь лет / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил следственный изолятор Белгорода, где в настоящее время находится осужденный за смертельную аварию актер Михаил Ефремов. Пресс-служба епархии опубликовала на сайте первые фото артиста из СИЗО.

Владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, который расположен в учреждении, и совершил таинство исповеди и причастия над осужденными отряда хозобслуживания, куда входит и Ефремов.

Также на молебне присутствовали заместитель начальника УФСИН РФ по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО № 3 Белгорода Александр Калугин и протоиерей Иоанн Борчук.

Фото: сайт Белгородской и Старооскольской епархии

После богослужения митрополит окропил помещения святой водой и вручил главе СИЗО телевизор в качестве подарка учреждению.

Ранее сообщалось, что адвокат Сергей Аверцев, который представляет интересы одного из потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, надеется получить доказательства причастности экс-защитника артиста Эльмана Пашаева к лжесвидетельству.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером