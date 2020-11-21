Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий не готов пойти на примирение с актером. Об этом рассказал адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

По его словам, никакие обстоятельства не смогут повлиять на это решение.

— Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции, — цитирует Аверцева ТАСС.

Во время судебного разбирательства Виталий Захаров предъявил иск к Ефремову на сумму 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил от актера только один миллион рублей.

В Хамовническом суде Москвы 23 ноября будут слушаться гражданские иски на сумму более трех миллионов рублей троих потерпевших к Ефремову о компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что адвокат Сергей Аверцев, который представляет интересы одного из потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, надеется получить доказательства причастности экс-защитника артиста Эльмана Пашаева к лжесвидетельству.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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