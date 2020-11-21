Запрет на массовые мероприятия продлили в Подмосковье

Фото: АГН «Москва»

В Московской области запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, выставочных, развлекательных, досуговых, зрелищных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий продлили до 29 ноября. Об сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, которое опубликовано на сайте правительства региона в пятницу, 20 ноября.

Уточняется, что запрет касается всех мероприятий, в том числе тех, которые проходят в зданиях.

Также до 29 ноября продлили запрет на посещение музеев, хотя прогулки по территориям этих учреждений разрешаются. Кроме того, в постановлении отмечается, что в случае решения о приостановлении деятельности госучреждений, за работниками сохраняется заработная плата.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 22 ноября. Предыдущие ограничения действовали до 7 ноября.

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