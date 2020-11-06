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Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 22 ноября
Фото: mos.ru

Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 22 ноября

Захар Чайченко

Общество

Власти Московской области решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей до 22 ноября. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства в пятницу, передает ТАСС.

В документе указано, что все физкультурные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия обязаны проводиться в регионе без участия зрителей до 22 ноября. Кроме того, до этого же числа введен запрет на посещение музеев. Предыдущие ограничения действовали до 7 ноября.

Ранее сообщалось, что сумма расходов на одного жителя Подмосковья в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021 году составит 15 тысяч рублей.

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