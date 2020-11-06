Сумму расходов на одного человека в рамках ОМС увеличат в Подмосковье

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Сумма расходов на одного жителя Подмосковья в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021 году составит 15 тысяч рублей, сообщает «Радио 1».

Отмечается, что в 2019 году сумма расходов на одного человека составляла 13 700 рублей, в 2020 году — уже 14 800 рублей.

— Увеличение суммы произошло за счет того, что в программу вошли дорогостоящие исследования, проводимые для выявления заболеваний на ранней стадии, и ПЦР-тестирование на коронавирус. Его главным образом будут проводить перед госпитализацией пациента. Кроме того, незначительно увеличено финансирование обеспечения скорой помощи, — рассказала член комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Евгений Аксаков.

Он отметил, что сдать бесплатно тест на коронавирус в поликлинике теперь могут военнослужащие и ветераны.

Ранее ФАН писало, что жителям Московской области начнут делать прививки против COVID-19 уже в ближайшее время. Подмосковные власти запустили подготовительную кампанию. Желающие смогут сделать вакцину от коронавирусной инфекции бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

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