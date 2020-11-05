Информацию о платной госпитализации пациентов с COVID-19 в Коммунарке опровергли в Депздраве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что за лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой нужно платить дополнительно. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили на сайте Мосгорздрава.

Там уточняется, что приведенный в СМИ материал о платном лечении касался одной из частных больниц в Подмосковье.

— Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом, — говорится в сообщении.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей официальной странице в социальной сети также ранее опубликовал опровержение о таких ситуациях. По его словам, госпитализация в медицинском учреждении осуществляется по полису ОМС.

"Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, то этот человек вас обманывает». Информация о... Опубликовано Denis Protsenko Понедельник, 19 октября 2020 г.

Напомним, что лечение от COVID-19 в больницах столицы абсолютно бесплатно.

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