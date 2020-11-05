Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Информацию о платной госпитализации пациентов с COVID-19 в Коммунарке опровергли в Депздраве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Информацию о платной госпитализации пациентов с COVID-19 в Коммунарке опровергли в Депздраве

Юлия Ямпольская

Город

Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что за лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой нужно платить дополнительно. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили на сайте Мосгорздрава.

Там уточняется, что приведенный в СМИ материал о платном лечении касался одной из частных больниц в Подмосковье.

— Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом, — говорится в сообщении.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей официальной странице в социальной сети также ранее опубликовал опровержение о таких ситуациях. По его словам, госпитализация в медицинском учреждении осуществляется по полису ОМС.

"Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, то этот человек вас обманывает». Информация о...

Опубликовано Denis Protsenko Понедельник, 19 октября 2020 г.

Напомним, что лечение от COVID-19 в больницах столицы абсолютно бесплатно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный инфекционист России дал инструкцию по лечению коронавируса дома

КоммунаркакоронавирусДенис Проценко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте