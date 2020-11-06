Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пропавшая под Волгоградом школьница найдена убитой
Фото: depositphotos.com

Пропавшая под Волгоградом школьница найдена убитой

Юлия Курганова

Происшествия

Пропавшую в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве задержали ранее судимого местного жителя. Об этом сообщается в четверг, 5 ноября, на сайте СУ СКР по региону.

В ночь на четверг жительница хутора заявила в правоохранительные органы о пропаже своей дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. Полиция немедленно организовала поиск школьницы, в котором участвовали полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры.

Отмечается, что девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил дело по статье «Убийство малолетнего».

Позже выяснилось, что к исчезновению ребенка может быть причастен ранее судимый знакомый ее матери. 32-летний мужчина признался в совершении убийства.

Тело школьницы обнаружили в лесополосе в нескольких километрах от места жительства. Жертву, по предварительной информации, задушили.

В настоящее время подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Читайте также: Жительницу Подмосковья подозревают в убийстве новорожденной дочери

убийстводевочкаВолгоградская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте