Пропавшая под Волгоградом школьница найдена убитой
Пропавшую в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве задержали ранее судимого местного жителя. Об этом сообщается в четверг, 5 ноября, на сайте СУ СКР по региону.
В ночь на четверг жительница хутора заявила в правоохранительные органы о пропаже своей дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. Полиция немедленно организовала поиск школьницы, в котором участвовали полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры.
Отмечается, что девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил дело по статье «Убийство малолетнего».
Позже выяснилось, что к исчезновению ребенка может быть причастен ранее судимый знакомый ее матери. 32-летний мужчина признался в совершении убийства.
Тело школьницы обнаружили в лесополосе в нескольких километрах от места жительства. Жертву, по предварительной информации, задушили.
В настоящее время подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения.
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