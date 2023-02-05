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Легенда смешанных единоборств, российский спортсмен Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. Об этом стало известно в воскресенье, 5 февраля.

Пояс чемпиона Bellator сохранил американец Райан Бейдер.

Напомним, что Емельяненко провел свой последний поединок в карьере. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator. Российский спортсмен до этого заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после этого боя.

До этого российский боец отметил, что решение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА) по семейным причинам не имеет ничего противоестественного.

В октябре 2022 года Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Он одержал победу нокаутом в первом раунде. Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. На его счету 15 побед и восемь поражений.