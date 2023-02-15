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Свыше 185 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве в 2022 году

Араз Салехов
Город
Свыше 185 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году в городе прошла реконструкция свыше 185 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали и восстановили свыше 125 километров сетей водоснабжения и почти 60 километров водоотведения, — сказал он.

Работы проходили во всех округах города, отметил заммэра. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в ходе них в большинстве своем применялись бестраншейные технологии: в частности, протяжка нового трубопровода в существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, а также горизонтально-направленное бурение и применение бурошнека.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Так, в сфере энергоснабжения на этот год запланированы строительство и реконструкция почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи.

Петр Бирюков Реконструкция Москва ЖКХ
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