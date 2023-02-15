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Приметы и советы

Минобороны заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Российская армия прорвала эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Минобороны России.

— В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей, — говорится в сообщении.

При этом прорыв российских войск не удержала даже укрепленная вторая линия ВСУ, которая при бегстве не успела забрать военное имущество и тела своих убитых солдат.

Чтобы прикрыть свой ход, украинские военнослужащие дистанционно заминировали район противопехотными минами НАТО. Однако ВС РФ успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Накануне российские солдаты уничтожили более 60 бойцов ВСУ за сутки в ходе наступательных действий на Донецком направлении. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российским войскам удалось уничтожить еще до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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