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Завершен комплексный капремонт дома в Северном Медведкове

Евгений Белоусов
Город
Завершен комплексный капремонт дома в Северном Медведкове
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Студёный проезд, 38к2 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома в Студеном проезде. Капремонт фасада произведен по современной технологии с применением полимерцементных смесей. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта города.

— Уже более 5 лет мы приводим в порядок фасады домов, которые облицованы мелкоразмерной плиткой, по передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Она позволяет не только надежно восстановить портрет дома, но и сделать его энергоэффективным, — заявил замгендиректора фонда Владимир Кожиченков.

После заделки швов, простукивания фасада и удаления непрочной плитки в обязательном порядке специалисты фонда произвели тщательную промывку открытых поверхностей специальными очищающими средствами. На следующем этапе плоскости обработали современным антикоррозионным составом и нанесли специальную особо стойкую грунтовку.

В заключение оштукатурили полимерцементными смесями по стеклотканевой армирующей сетке и окрасили. Колористическое решение дома яркое и очень современное: сочетание белого и голубого цветов придает красок спальному району.

До этого в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по обновлению дома 1931 года постройки на улице Сергея Макеева. Рабочие привели в порядок цоколь и заменили входные группы.

капремонт Район Северное Медведково Москва
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