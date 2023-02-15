Завершен комплексный капремонт дома в Северном Медведкове
В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома в Студеном проезде. Капремонт фасада произведен по современной технологии с применением полимерцементных смесей. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта города.
— Уже более 5 лет мы приводим в порядок фасады домов, которые облицованы мелкоразмерной плиткой, по передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Она позволяет не только надежно восстановить портрет дома, но и сделать его энергоэффективным, — заявил замгендиректора фонда Владимир Кожиченков.
После заделки швов, простукивания фасада и удаления непрочной плитки в обязательном порядке специалисты фонда произвели тщательную промывку открытых поверхностей специальными очищающими средствами. На следующем этапе плоскости обработали современным антикоррозионным составом и нанесли специальную особо стойкую грунтовку.
В заключение оштукатурили полимерцементными смесями по стеклотканевой армирующей сетке и окрасили. Колористическое решение дома яркое и очень современное: сочетание белого и голубого цветов придает красок спальному району.
До этого в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по обновлению дома 1931 года постройки на улице Сергея Макеева. Рабочие привели в порядок цоколь и заменили входные группы.