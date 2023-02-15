Владислав Овчинский: Монолитные работы в многофункциональном комплексе на севере Москвы завершены на 83%

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Монолитные работы в торгово-офисном центре Botanica достигли уровня 15 этажа. Строители приступил к фасадным работам торговой части и к отделке технических помещений и подземного паркинга. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве многофункционального комплекса было подписано в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в 2020 году.

— Инвестиции в проект составят почти 9,5 миллиарда рублей. В будущем здесь появится 4,5 тысячи рабочих мест, из них более тысячи в рамках программы. На текущем этапе строители ведут работы по сооружению монолитных конструкций 14-15 этажей, что составляет 83 процента от общего объема выполненных работ, — рассказал Владислав Овчинский.

Также инвестор начал фасадные работы торговой части, приступил к отделке технических помещений и подземного паркинга.

— Завершить возведение монолита бизнес-центра, высота которого составит 19 этажей, планируется к концу I квартала 2023 года. Внутри Botanica активно ведется работа по инженерным системам и устройству наружных сетей теплоснабжения комплекса, — рассказал директор по проектам компании PIONEER Николай Махоткин.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.