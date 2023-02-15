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Приметы и советы

Екатерина Старшова снимется в новом сезоне «Папиных дочек»

Лейла Алиева
Общество
Екатерина Старшова снимется в новом сезоне «Папиных дочек»
Фото: YouTube / Нежный редактор

Актриса Екатерина Старшова, ставшая известной по роли Пуговки в «Папиных дочках», примет участие в съемках нового сезона сериала на СТС. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, отвечающего за производство.

Свое возвращение в проект она назвала неожиданным и полезным опытом.

— Согласилась я не сразу, потому что я думала, насколько я хочу в это все возвращаться, и, с другой стороны, потому что я была задействована в других проектах, не связанных со съемками, — призналась Старшова в интервью РЕН ТВ.

По ее словам, сняться в новом сезоне ей предложили еще год назад, однако эту затею она восприняла всерьез не сразу. При этом Пуговка появляться в продолжении сериала будет нечасто, а ее роль станет отсылкой к предыдущим сезонам.

Съемки сериала «Папины дочки. Новые» стартовали в столице 25 января. По словам художника-постановщика Дмитрия Петухова, съемки проводятся не только в павильонах, но и на новых локациях — в школе, институте, фитнес-залах, кафе, стендап-клубах, торговых центрах, колоритных московских двориках.

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