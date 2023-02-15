Более семи тысяч ипотечных сделок зарегистрировали в Москве в январе

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В январе сотрудники Росреестра оформили 7071 договор ипотечного жилищного кредитования на жилье в столице. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в январе составил 11,2 миллиарда рублей. Это 17,8 процента от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 840 миллиардов рублей, — сказал он.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что результаты января показали сохранение спроса на ипотеку в столице. Хоть январское число заключенных договоров оказалось на 15,3 процента меньше, чем в прошлом году, в сравнении с 2021 годом показатель вырос на 18,9 процента.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций составляет около девяти миллиардов рублей.