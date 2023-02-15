HR-специалист Валинуров объяснил, почему сокращается разница между зарплатами женщин и мужчин

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Разница между зарплатами женщин и мужчин в России сокращается. По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России женщины получают сейчас на 27 процентов меньше мужчин. В Москве разница всего 11 процентов. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему «разрыв» продолжает уменьшаться и в каких сферах женщины могут зарабатывать больше.

По словам HR-специалиста Ильгиза Валинурова, зарплаты мужчин и женщин сегодня отличаются несильно. Теперь же владельцы крупных компаний не могут предложить женщине зарплату ниже мужчины, если они занимают одинаковую должность.

— Раньше массовые должности (например, машинист электропоезда) были более сложными и требовали большой физической подготовки, поэтому их заработок был высокий. Если же женщине наравне с мужчиной разрешили работать машинистом поезда, ее зарплата не могла быть ниже, — объяснил Валинуров.

Но на рынке труда, как заметил специалист, существуют и такие профессии, которые могут занимать только женщина или только мужчина.

— Например, женщина не может работать шахтером. А медсестер в больницах гораздо больше, чем медбратьев, — отметил эксперт.

Благодаря цифровизации и автоматизации, по мнению Валинурова, у женщин появилась возможность занимать одну и ту же должность с мужчинами. Это может быть еще одним объяснением сокращения разрыва оплаты труда.

— Мужчина и женщина — бухгалтеры будут получать одну и ту же зарплату. Если женщина занимает должность выше, она будет зарабатывать больше мужчины. То есть уровень зарплаты напрямую зависит от отрасли и функционала. Например, продавец-мужчина в магазине получает 25 тысяч рублей, а женщина-гендиректор в том же супермаркете — в три раза больше, — пояснил специалист.

Валинуров также назвал сферы, в которых сейчас женщины могли бы получать наравне с мужчинами и даже больше:

производство;

импортозамещение;

IT-сфера;

сфера продаж Non-food.

Последняя сфера, как рассказал специалист, более прибыльна для женщин, потому что мужчина сам не проявит желания работать консультантом косметики или нижнего белья.