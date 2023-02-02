«За пару дней»: как быстро найти хорошую работу после увольнения

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Активный мониторинг вакансий и помощь карьерного консультанта помогут быстро найти работу после увольнения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист Ильгиз Валинуров.

По словам специалиста, не стоит уходить «в никуда» или ждать увольнения. Важно заранее наладить связи в интересных компаниях, чтобы быстрее устроиться на новое место.

— Первый день поиска новой вакансии должен начаться, как только человек вышел на работу. Например, вас приняли на работу менеджером. У вас сразу должно быть представление, где вы хотите работать через год. Важно найти своего идеального работодателя. Нужно постепенно выстраивать с ним отношения, встречаться на мероприятиях, заручиться рекомендациями знакомых. Кандидат на будущую должность должен стать понятным человеком для работодателя. Это поможет найти новую работу за пару дней после увольнения с предыдущей, — порекомендовал Валинуров.

Если же человек уже оказался без работы, то нужно согласиться на более подходящую вакансию, даже если условия будут неидеальными, считает эксперт. Однако при этом не стоит терять времени даром и продолжать поиск идеального места работы.

— Когда человек уже уволился, ему искать работу менее комфортно. Работодатели видят, что кандидат уже безработный и начинают его дистанцировать. Человек становится зависимым, так как он ищет не идеальную работу, а хоть какую-то, чтобы выжить. Это заставляет больше нервничать на собеседованиях и соглашаться на неподходящие условия. Я рекомендую выходить на хорошую позицию, чтобы заработать на жизнь, но продолжать искать идеальную вакансию, — отметил HR-специалист.

Собеседник «ВМ» заверил, что не стоит сидеть и ждать, нужно активно действовать: мониторить вакансии на сайтах по поиску работы, в социальных сетях и на ресурсах компаний.

— Необходимо это делать ежедневно по 2–3 часа минимум. Кроме того, я советую обратиться к карьерному консультанту, чтобы он помог правильно составить резюме и найти подходящие вакансии, — заключил Валинуров.

Также HR-специалист рассказал «ВМ», как в российских компаниях борются с харассментом. По его словам, нормы поведения при таких конфликтах редко прописаны в уставах организаций.