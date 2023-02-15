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Собянин: В 2022 году туристический поток в Москве составил почти 18 миллионов человек

Лейла Алиева
Город
Собянин: В 2022 году туристический поток в Москве составил почти 18 миллионов человек
Фото: Сайт Сергея Собянина

В прошлом году туристический поток в столице составил почти 18 миллионов человек. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 миллиона гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71 процент турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом, — сказал глава города.

За 2022 год столицу посетили 3,8 миллиона детей из регионов России и около 1,7 миллиона иностранцев. Благодаря туризму доходы городского бюджета составили 120,4 миллиарда рублей.

Эти средства позволят построить в Москве 40 новых школ и детских садов или профинансировать бесплатный проезд в общественном транспорте для льготников, написал Собянин в личном блоге.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за прошедший год городские музеи посетили 16,7 миллиона человек — это самый высокий показатель за последние 30 лет.

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