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Сергунина: 16,7 миллиона человек посетили музеи Москвы в 2022 году

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: 16,7 миллиона человек посетили музеи Москвы в 2022 году
Фото: Пресс-служба Музея Москвы

За прошедший год городские музеи посетили 16,7 миллиона человек — это самый высокий показатель за последние 30 лет. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Самым посещаемым стал музей-заповедник «Царицыно». Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также «Коломенское», «Останкино и Кусково», Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции «Московская музейная неделя», которая проводится ежемесячно в течение года, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
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Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
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Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
Фото: Пресс-служба Музея Николая Островского
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Фото: Пресс-служба Музея Николая Островского

По словам заместителя мэра, в число популярных общегородских проектов также вошла акция «Ночь в музее». Весной прошлого года к ней присоединились 360 тысяч человек, которые приняли участие более чем в 230 мероприятиях — концертах классической музыки, выставках, спектаклях, лекциях по истории и искусству.

В 2022 году появились и новые выставочные площадки, например, в павильоне ВДНХ «Геология» работает постоянно действующая экспозиция «12 признаков живого», создание которой приурочили к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

До этого Сергунина рассказала, что на ВДНХ в честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки подготовили культурно-историческую программу под названием «ВДНХ в отражении времени», которая будет главной на протяжении всего 2023 года.

Наталья Сергунина Москва Музеи
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