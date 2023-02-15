Сергунина: Более 1,4 миллиарда рублей выделено московским предприятиям на покупку оборудования

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В прошлом году город выделил 447 высокотехнологичным компаниям гранты для покупки оборудования на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 15 февраля.

— Гранты на покупку оборудования — одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 миллиарда рублей, — сказала она.

Максимальная сумма поддержки была выделена компании по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Для покупки оборудования предприятие получило 30 миллионов рублей. Благодаря этому компания сможет создать инновационные системы хранения металла большего объема.

Еще 17,5 миллиона рублей получила компания, специализирующаяся на выпуске высокотехнологичной электроники. Полученные средства были направлены на модернизацию производства.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что начинающие предприниматели теперь могут воспользоваться новым сервисом «Бизнес-треки», где собраны инструкции по 20 направлениям. В его разработке принимали участие представители малого и среднего бизнеса.