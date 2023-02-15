Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Бутырском районе

Лейла Алиева
Город
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Бутырском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Милашенкова Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и паркингом появится в Бутырском районе. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— На земельном участке ориентировочной площадью 0,33 гектара будет реализован объект спортивной направленности с паркингом площадью не более 3637 квадратных метров и высотой до 20 метров, — рассказала она.

Уточняется, что проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Новый ФОК расположится по адресу: 78-й микрорайон, корпус 10, зона № 8.1, улица Милашенкова (земельный участок № 7 б), передает официальный сайт мэра Москвы.

Количество горожан, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раза благодаря городским площадкам. На сегодняшний день в столице действуют свыше 29 тысяч спортивных зон.

В качестве целей в данной сфере мэр Москвы Сергей Собянин назвал возведение 14 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».

Спорт Строительство Москва Бутырский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте