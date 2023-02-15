Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Бутырском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, улица Милашенкова Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и паркингом появится в Бутырском районе. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— На земельном участке ориентировочной площадью 0,33 гектара будет реализован объект спортивной направленности с паркингом площадью не более 3637 квадратных метров и высотой до 20 метров, — рассказала она.

Уточняется, что проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Новый ФОК расположится по адресу: 78-й микрорайон, корпус 10, зона № 8.1, улица Милашенкова (земельный участок № 7 б), передает официальный сайт мэра Москвы.

Количество горожан, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раза благодаря городским площадкам. На сегодняшний день в столице действуют свыше 29 тысяч спортивных зон.

В качестве целей в данной сфере мэр Москвы Сергей Собянин назвал возведение 14 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».