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Приметы и советы

Составлен портрет идеального арендатора посуточного жилья

Ирина Игнатенко
Общество
Составлен портрет идеального арендатора посуточного жилья
Фото: Unsplash

Идеальным арендатором посуточного жилья станет человек опрятного вида, без животных и вредных привычек. Об этом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин.

Он отметил, что арендодатели очень не любят курящих жильцов, ведь владельцу важно поддерживать квартиру в ухоженном виде. Также неохотно сдают квартиру людям с животными. По данным аналитиков, только 23 процента хозяев разрешают проживание с питомцами.

Кроме того, сдающие обращают внимание на внешний вид потенциального квартиросъемщика.

— Если человек выглядит опрятно и следит за собой, значит, он будет следить и за тем, что его окружает, в частности за квартирой. Не менее важно вежливо общаться с хозяином, — рассказал эксперт в комментарии Life.ru.

Также аналитики сообщили, что в Москве стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в январе сократилась на 1,3 процента. Таким образом российская столица стала лидером в этой категории, передает ФАН.

За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25 процентов. В среднем месячная аренда жилья в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей.

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