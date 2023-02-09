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Приметы и советы

Цены на аренду жилья в России за год выросли на 25 процентов

Ирина Игнатенко
Экономика
Цены на аренду жилья в России за год выросли на 25 процентов
Фото: Unsplash

За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25 процентов, сообщает Life.ru.

В среднем месячная аренда квартиры в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры составила 20 000 рублей, двухкомнатной — 29 000 рублей, трехкомнатной — 40 000 рублей.

Эксперт отмечают, что дешевле всего снять квартиру в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске.

При этом сильнее всего за год подешевела аренда квартир в столице — на 21,4 процента на фоне переизбытка предложения. Количество предлагаемых квартир увеличилось в 2,5 раза, а предложение в новостройках достигло 12 процентов, передает ФАН.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.

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