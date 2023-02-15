Новый учебный корпус на 425 мест построят в Раменках
В столичном районе Раменки возведут новый учебный корпус. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анастасия Пятова.
— Проектируемое здание будет состоять из двух блоков: учебного корпуса для учащихся с первого по девятый класс на 300 мест и детского сада на 125 мест. В школе оборудуют учебные кабинеты, в том числе с лаборантскими, игровую для учащихся младших классов и спортивный зал, — рассказала она.
В здании появятся кабинеты музыки, пения и ИТ-полигон, где будут проходить уроки по программированию, обработке материалов и моделированию. Также в корпусе обустроят информационный библиотечный центр и зал для мероприятий.
В детском саду построят пять групповых ячеек с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетом и туалетами. Дети также смогут посещать музыкальный и физкультурный залы, передает официальный сайт мэра Москвы.
В этом году также сдадут в эксплуатацию новую школу с дошкольным отделением в районе Аэропорт. На данный момент рабочие уже подготовили на объекте монолитные конструкции и выполнили отделочные работы на 50 процентов.