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Врач Лазарев рассказал, какие психические расстройства обостряются весной

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Лазарев рассказал, какие психические расстройства обостряются весной
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В начале теплого времени года ментальные нарушения усиленно проявляются у людей. С чем это связано и как определить признаки заболеваний, рассказал психиатр и нарколог Игорь Лазарев.

Эксперт пояснил, что в случаях с психическими заболеваниями обычно наблюдается весенняя и осенняя сезонности, связанные со сменой светового дня. Он резко уменьшается осенью и увеличивается весной.

Как отметил врач, сезонности подвержены те, у кого заболевания связаны с настроением: биполярное расстройство, шизофрения, циклотимия, рекуррентная депрессия, аффективные расстройства.

Кроме того, на психике отрицательно сказывается напряженная обстановка в обществе. Согласно опросам, более 50 процентов россиян испытывают постоянную тревогу, передает издание «Невские новости».

Клинический психолог Алексей Шестаков рассказал, что под ленью часто ошибочно подразумевают прокрастинацию, в основе которой лежит тревога, передает ФАН.

Поведение детей во многом зависит от их взаимоотношений с родителями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Вилков.

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