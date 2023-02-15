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Назван самый полезный сорт риса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван самый полезный сорт риса
Фото: Pexels

Врач-кардиолог Василий Пеший рассказал, какой сорт риса полезен для организма.

По словам эксперта, наиболее полезный сорт риса — красный, в нем содержатся статины. Эти вещества составляют основу лекарств, которые прописывают при повышенном уровне холестерина. Красный рис незаменим в качестве профилактики сердечного приступа и инсульта.

При этом эксперт уточнил, что такой рис не заменит профессиональное лечение, но станет отличным дополнением к нему. Стоит соблюдать меру: 2–3 порций в неделю будет вполне достаточно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также кардиохирург Тимур Халилулин сообщил, что заболевания сердца могут проявляться в разных формах. Однако зачастую люди сталкиваются со снижением возможности поддерживать привычную физическую активность, передает ФАН.

Существует несколько утренних привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца, рассказал кардиолог Ник Уэст. Среди них злоупотребление сладким после пробуждения и ненормированный сон.

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