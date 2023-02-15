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Злоумышленники под предлогом проверки газооборудования обокрали пенсионера в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Злоумышленники под предлогом проверки газооборудования обокрали пенсионера в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Злоумышленники под предлогом проверки газового оборудования выкрали свыше 90 тысяч рублей в квартире у пенсионера. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, двое мужчин на одной из улиц подмосковного Подольска заметили пенсионера и решили проследовать за ним. Когда пожилой мужчина зашел в дом, злоумышленники вошли с ним и заявили, что они из газовой службы и им нужно посмотреть, нет ли в его квартире утечки газа.

84-летний житель города пустил мошенников в квартиру, не спросив документов. Пока один из них отвлекал пенсионера, второй незаметно выкрал из шкафа более 90 тысяч рублей. После они покинули место преступления.

В ходе разыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи жителя Рязанской области и его двоюродного брата. Как выяснилось, мужчины поделили награбленное и потратили на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Также стало известно, что сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали группу лжесантехников, участники которой обманывали пенсионеров. По данному факту было возбуждено 11 уголовных дел по статье «Мошенничество».

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