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Демограф Синельников пояснил, почему в России стало меньше пенсионеров

Ирина Игнатенко
Общество
Демограф Синельников пояснил, почему в России стало меньше пенсионеров
Фото: shutterstock

В России отмечено уменьшение числа пенсионеров. На это наиболее сильное влияние оказали два фактора — пандемия коронавирусной инфекции и повышение пенсионного возраста. Такое мнение высказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Эксперт отметил, что выросла смертность среди граждан пенсионного возраста. Подавляющее большинство умерших от коронавируса и его последствий — это пожилые люди. Кроме того, во время пандемии увеличилось число умерших от других болезней.

Эксперт также назвал и другую причину — повышение пенсионного возраста, передает РИАМО.

Накануне стало известно, что численность пенсионеров, которые состоят на учете в российском Социальном фонде, в прошлом году составила 41.78 миллиона человек. Это на 232 тысячи меньше, чем годом раньше, передает издание argumenti.ru.

До этого стало известно, что пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам.

Пенсионеры Демография Смертность
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