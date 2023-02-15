Горожане выберут имя детенышу мандрила из Московского зоопарка

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Участники проекта «Активный гражданин» выберут имя детенышу мандрила. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Горожане уже в восьмой раз решают, как назвать обитателя Московского зоопарка. Ранее в проекте выбирали имена для викуньи Лучика, медведицы Хатанги, медвежонка Томпы, яка Звездочки, самок львинохвостого макака Мани и Дуни и ягненка Кудряша, — говорится в сообщении.

В голосовании предложены следующие варианты: Логон, Конго, Кинг и Акида. Также горожане могут предложить свой вариант или выбрать «Это должны решать специалисты».

Уточняется, что малышу в данный момент уже полгода. Он с удовольствием ест яйца, овощи и насекомых, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что имя теленку американки с Красной площади могут выбрать с помощью голосования. Отмечается, что в настоящее время животное чувствует себя хорошо, за ним ухаживают специалисты.

В центре реабилитации животных теленка отпаивают свежим коровьим молоком. Кроме того, ветеринары сделали ему профилактические уколы, поскольку теленок начал кашлять после проведенного времени на морозе.