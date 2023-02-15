Посольство РФ в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны

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Посольство РФ в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты республики.

— В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США, — говорится в письме.

В связи с тем, что под санкции попали не все суда, импорт товаров полностью не прекращается. Также санкции не влияют на поставки пшеницы из РФ, пишет ТАСС.

В декабре прошлого года США расширили список санкций в отношении компаний из России. Под рестрикции попали организации, связанные с судоходством.

Среди них НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема «Агат» и АО «Морские навигационные системы», а также НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор» и Институт океанологии. Всего в перечень, как уточняется, были включены десять юридических лиц.