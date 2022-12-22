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Приметы и советы

США расширили санкции в отношении России

Лейла Алиева
В мире
США расширили санкции в отношении России
Фото: shutterstock

США расширили список санкций против компаний из России. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе американского Минфина.

Так, под рестрикции попали организации, связанные с судоходством. Среди них — НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема «Агат» и АО «Морские навигационные системы», а также НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор» и Институт океанологии. Всего в перечень, как уточняется, были включены десять юридических лиц.

16 декабря страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидания западных стран о том, что под санкционным давлением экономика РФ разрушится, не оправдались. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе Банка России, правительства и субъектов федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.

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