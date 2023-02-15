Появилось видео с лжегазовщиками, которые украли у пенсионера в Подольске 90 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Два брата-афериста украли у подмосковного пенсионера 90 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 15 февраля.

По ее словам, преступление произошло в жилом доме на одной из улиц Подольска. 84-летний местный житель заходил в свой подъезд, и за ним забежали двое неизвестных. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения полъезда.

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В помещении они нагнали мужчину и представились сотрудниками газовой службы. Аферисты сообщили, что необходимо проверить, нет ли у пенсионера на кухне утечки.

Пенсионер поверил мошенникам. Пока один из злоумышленников отвлекал на кухне хозяина квартиры, второй выкрал из шкафа пострадавшего 90 тысяч рублей. После этого оба преступника скрылись. Позже пожилой мужчина обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, на какой машине скрылись злоумышленники. Был объявлен план «Перехват», и подозреваемых задержали в Чехове. Ими оказались ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи житель Рязанской области и его двоюродный брат. Фигурантов заключили под стражу.