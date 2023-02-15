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Приметы и советы

Депутат Останина призвала лишать маткапитала родивших за рубежом

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Останина призвала лишать маткапитала родивших за рубежом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россиянок, которые отправляются рожать за рубеж, нужно лишать материнского капитала и направить его на повышение рождаемости в стране. Такое мнение высказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что тенденцию уезжать рожать за границу создали российские знаменитости.

— Любое наказание людей останавливает, этот маткапитал можно направить на рождение четвертого, пятого детей в нашей стране. Я думаю, что это правильно будет. Родили там — и оставайтесь там, это же их выбор, — рассказала она в комментарии НСН.

При этом Останина отметила, что власти должны задаться вопросом, почему Россия перестала быть благополучной для женщин страной с точки зрения рождения детей.

Также сообщалось, что Министерство труда России предлагает использовать средства материнского капитала и для реконструкции любого жилья — даже если речь идет о доме, где живут несколько семей. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает Царьград.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что свыше 25 тысяч россиянок в прошлом году выезжали в США, Аргентину и другие страны с целью рождения детей для получения гражданства.

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