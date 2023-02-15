Володин предложил оценить ситуацию с беременными россиянками в Аргентине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Свыше 25 тысяч россиянок в прошлом году выезжали в США, Аргентину и другие страны с целью рождения детей для получения гражданства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 15 февраля.

— При этом они оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране? — написал он в Telegram-канале и предложил подписчикам проголосовать по этому поводу.

10 февраля миграционная служба Аргентины не впустила в страну шестерых беременных россиянок из-за ложного обозначения визита. Глава ведомства Флоренсия Кариньяно отметила, что россиянки признались, что приехали в страну не с целью туризма.

В связи с этим в стране приняли решение о приостановке и отмене действия вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, а после уехали из страны.

11 февраля суд Аргентины разрешил въехать на территорию страны россиянкам, застрявшим в аэропорту. При этом один из пассажиров рейса, на котором прибыли получившие отказ девушки, сообщил, что сотрудники пограничного пункта отвели в сторону примерно 20 российских граждан для проведения опроса и проверки документов.