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Суд разрешил въехать в Аргентину застрявшим в аэропорту беременным россиянкам

Лейла Алиева
В мире
Суд разрешил въехать в Аргентину застрявшим в аэропорту беременным россиянкам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Суд разрешил въехать на территорию Аргентины россиянкам, застрявшим в аэропорту. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил адвокат Кристиан Рубилар.

По его словам, миграционная служба страны изменила решение в соответствии с постановлением суда.

Один из пассажиров рейса, на котором прибыли получившие отказ девушки, сообщил, что сотрудники пограничного пункта отвели в сторону примерно 20 российских граждан для проведения опроса и проверки документов. Мужчина с беременной супругой получили свои документы спустя семь часов.

— Все это время нам ничего не объясняли, с нами обращались так, как будто мы представляем собой какую-то угрозу общественной безопасности, — рассказал он ТАСС.

Накануне миграционная служба Аргентины не впустила в страну шестерых беременных россиянок из-за ложного обозначения визита. Глава ведомства Флоренсия Кариньяно отметила, что россиянки признались, что приехали в страну не с целью туризма.

В связи с этим в стране приняли решение о приостановке и отмене действия вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, а после уехали из страны.

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