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Столичные службы приступили к облицовке чаши фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно»

Араз Салехов
Город
Столичные службы приступили к облицовке чаши фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к облицовке чаши светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно». Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году проводим капитальный ремонт одной из самых известных достопримечательностей столицы — музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно», — сказал он.

В ходе работ специалисты полностью заменят все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения. Помимо этого, они обновят внешний вид сооружения и заменят 2,7 тысячи квадратных метров гранита на самой чаше фонтана, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Так, в городе начнут работу новые зарядные станции для электрического транспорта, а также плавучие причалы для электросудов.

Для развития теплоснабжения специалисты намерены увеличить мощность газотурбинной электростанции «Щербинка», перевооружить тягодутьевые механизмы на ТЭЦ-16 и так далее.

Петр Бирюков Москва Парки Район Царицыно
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