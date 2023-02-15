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Сетевой продавец одежды обманул более 40 клиентов на 300 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Сетевой продавец одежды обманул более 40 клиентов на 300 тысяч рублей
Фото: Unsplash
Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

В столице женщина, которая продавала в интернете одежду, обманула 40 клиентов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, молодая девушка создала страницу в интернете, где предлагала купить женскую одежду по оптовым ценам. На сайте были опубликованы фото предполагаемого товара. Заинтересованные покупатели оформляли у нее заказы, при этом внося полную предоплату.

Однако вместо отправки одежды злоумышленница просто переставала выходить на связь. Вскоре после этого клиенты обратились в полицию. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено более 40 уголовных дел по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных мероприятий в торговом центре на площади Киевского вокзала подозреваемую задержали. Ею оказалась 23-летняя гостья столицы. Известно, что похищенные деньги она потратила на собственные нужды. Гражданка находится под подпиской о невыезде.

Другой обман с покупками в интернете произошел в Подмосковье. Священник хотел отдохнуть в парк-отеле и заказал номер через один из мессенджеров. Оказалось, что вместо представителей компании с ним общались мошенники.

Одежда Москва МВД Преступления Уголовные дела
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